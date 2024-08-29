Плавала на яхті, куховарила та збирала пазли: Сінді Кроуфорд показала, як провела літо

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікувала у своєму Instagram серію знімків, у яких показала, чим займалася цього літа.

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Вона проводила багато часу з чоловіком Ренді Гербером — вони літали на відпочинок, каталися на яхті та сапбордах. Також Сінді готувала свої улюблені страви, збирала великі пазли, зустрічалася із друзями. "Дякую за ще одне чудове літо. До наступного року...", — підписала фото зірка.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

А на деяких знімках Кроуфорд позувала без макіяжу.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд підтримала збірну США на Олімпіаді-2024. Вона прилетіла на урочисте відкриття Олімпійських ігор разом із своєю донькою – моделлю Каєю Гербер.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

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