Плавала на яхті, куховарила та збирала пазли: Сінді Кроуфорд показала, як провела літо

Зірка 90-х вирішила підбити підсумки літа-2024.
58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікувала у своєму Instagram серію знімків, у яких показала, чим займалася цього літа.
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Вона проводила багато часу з чоловіком Ренді Гербером — вони літали на відпочинок, каталися на яхті та сапбордах. Також Сінді готувала свої улюблені страви, збирала великі пазли, зустрічалася із друзями. "Дякую за ще одне чудове літо. До наступного року...", — підписала фото зірка.
А на деяких знімках Кроуфорд позувала без макіяжу.
Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд підтримала збірну США на Олімпіаді-2024. Вона прилетіла на урочисте відкриття Олімпійських ігор разом із своєю донькою – моделлю Каєю Гербер.
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