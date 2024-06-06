Плавала зі скатами та засмагала: дівчина Леонардо Ді Капріо показала фото з відпочинку

Де і з ким відпочивала, модель не розповіла.

7 червня італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – відсвяткує 26-річчя. Однак вона не стала чекати на день народження і вже вирушила у відпустку, а фото звідти показала у своєму Instagram.

Дівчина позувала на березі океану на заході сонця, а також — у довгій смугастій сукні з оголеною спиною. Місце відпочинку Вітторія не вказала, як і те, з ким проводить відпустку.

instagram.com/vittoria

А щоб отримати незабутні враження, модель поплавала під водою в компанії великої зграї морських скатів.

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"Святковий тиждень", — написала Черетті під знімками, маючи на увазі тиждень до свого дня народження.

До речі, Вітторія – успішна модель, що дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах. Про її роман із знаменитим актором стало відомо наприкінці літа 2023-го, але ані вона, ані Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв'язок.

Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті у бікіні позувала на березі океану. Італійка відпочивала в екзотичному місці.

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