Плавала зі скатами та засмагала: дівчина Леонардо Ді Капріо показала фото з відпочинку

Де і з ким відпочивала, модель не розповіла.
7 червня італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – відсвяткує 26-річчя. Однак вона не стала чекати на день народження і вже вирушила у відпустку, а фото звідти показала у своєму Instagram.
Дівчина позувала на березі океану на заході сонця, а також — у довгій смугастій сукні з оголеною спиною. Місце відпочинку Вітторія не вказала, як і те, з ким проводить відпустку.
А щоб отримати незабутні враження, модель поплавала під водою в компанії великої зграї морських скатів.
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"Святковий тиждень", — написала Черетті під знімками, маючи на увазі тиждень до свого дня народження.
До речі, Вітторія – успішна модель, що дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах. Про її роман із знаменитим актором стало відомо наприкінці літа 2023-го, але ані вона, ані Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв'язок.
Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті у бікіні позувала на березі океану. Італійка відпочивала в екзотичному місці.
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