Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Плавала зі скатами та засмагала: дівчина Леонардо Ді Капріо показала фото з відпочинку

Плавала зі скатами та засмагала: дівчина Леонардо Ді Капріо показала фото з відпочинку

instagram.com/vittoria

Де і з ким відпочивала, модель не розповіла.

7 червня італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – відсвяткує 26-річчя. Однак вона не стала чекати на день народження і вже вирушила у відпустку, а фото звідти показала у своєму Instagram.

Дівчина позувала на березі океану на заході сонця, а також — у довгій смугастій сукні з оголеною спиною. Місце відпочинку Вітторія не вказала, як і те, з ким проводить відпустку.

instagram.com/vittoria / ©
instagram.com/vittoria

А щоб отримати незабутні враження, модель поплавала під водою в компанії великої зграї морських скатів.

(щоб побачити відео, гортайте праворуч)

"Святковий тиждень", — написала Черетті під знімками, маючи на увазі тиждень до свого дня народження.

До речі, Вітторія – успішна модель, що дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах. Про її роман із знаменитим актором стало відомо наприкінці літа 2023-го, але ані вона, ані Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв'язок.

Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті у бікіні позувала на березі океану. Італійка відпочивала в екзотичному місці.

Читайте також:

Знайшлась за 150 км через пів року! Загадкова історія собаки Соні, якою тепер займається поліція

Знайшлась за 150 км через пів року! Загадкова історія собаки Соні, якою тепер займається поліція

Повʼязані теми:

Наступна публікація