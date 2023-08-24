Плавали на рожевому матраці: Деміан Герлі з дівчиною на відпочинку у Портофіно

В Італії 21-річного Деміана Герлі вже кілька разів сфотографували папараці в компанії невідомої рудоволосої дівчини. Цього разу вони разом плавали в морі на рожевому матраці. Хлопець був у сонцезахисних окулярах, як і його подруга.

Деміан Герлі / Фото: Getty Images

Невідомо, в яких стосунках Деміан перебуває з цією незнайомкою, але на пляжі їх фотографують разом не вперше. На день раніше пару заскочили під час відпочинку на березі.

Деміан Герлі / Фото: Getty Images

Деміан — британський актор і модель, він син акторки Елізабет Герлі та американського бізнесмена Стіва Бінга. Іноді він виходить зі своєю матір'ю у світ, відвідуючи різні світські заходи.

Деміан Герлі / Фото: Getty Images

До речі, народився Деміан у Портлендській лікарні в Лондоні, там, де з'являлися на світ діти багатьох членів королівської родини, починаючи від Сари Йоркської та закінчуючи Меган Маркл.

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