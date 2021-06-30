Плавали на яхті і смачно їли: Гейлі Бібер показала кадри з відпустки

Зіркове подружжя відпочило в Греції.
Гейлі Бібер провела невелику відпустку разом з чоловіком і поділилася в Instagram декількома фотографіями. Як повідомляє Daily Mail, пара витрачала по 1000 фунтів стерлінгів за ніч в п'ятизірковому готелі Calilo на Іосе, насолоджувалася розкішними краєвидами, смачною їжею і романтичними вечорами тільки вдвох.
Гейлі, звичайно ж, показала фотографії, де позувала в купальнику на водному мотоциклі, а також кадри з їхньої прогулянки містом. І демонструвала знімки їжі, у відпустці вони з Джастіном ні в чому собі не відмовляли.
Подружжя вже повернулося до Лос-Анджелеса, але спогади про прекрасний відпочинок продовжують гріти душу Гейлі.
Читайте також: З голим животом на прийом до президента: Гейлі Бібер вибрала нескромний аутфіт