Плавали на яхті і смачно їли: Гейлі Бібер показала кадри з відпустки

Плавали на яхті і смачно їли: Гейлі Бібер показала кадри з відпустки

Зіркове подружжя відпочило в Греції.

Гейлі Бібер провела невелику відпустку разом з чоловіком і поділилася в Instagram декількома фотографіями. Як повідомляє Daily Mail, пара витрачала по 1000 фунтів стерлінгів за ніч в п'ятизірковому готелі Calilo на Іосе, насолоджувалася розкішними краєвидами, смачною їжею і романтичними вечорами тільки вдвох.

Гейлі і Джастін Бібери / Instagram Гейлі Бібер

Гейлі, звичайно ж, показала фотографії, де позувала в купальнику на водному мотоциклі, а також кадри з їхньої прогулянки містом. І демонструвала знімки їжі, у відпустці вони з Джастіном ні в чому собі не відмовляли.

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

Подружжя вже повернулося до Лос-Анджелеса, але спогади про прекрасний відпочинок продовжують гріти душу Гейлі.

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

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