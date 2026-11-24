Даніель Партон / © Associated Press

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Даніель Партон з’явилася на церемонії CMA Awards 2026 у біло-золотій сукні. Це було вбрання міді з довгими рукавами і глибоким декольте. Сукню прикрашали кристали, намистини і торочка з бісеру на спідниці.

Даніель розповіла виданню Taste of Country, що це вбрання спочатку було створене спеціально для Доллі, однак її тітка так і не мала нагоди одягнути цю сукню.

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«Насправді її створили для Доллі для пісні Light of a Clear Blue Morning, яка щойно отримала номінацію на премію „Греммі“», — розповіла вона. «Вона її приміряла. Очевидно, що їй так і не вдалося одягнути її з тієї нагоди, для якої сукню було створено. Тож тепер я матиму можливість одягнути її на знак пошани до неї. Хіба це не зворушливо?»

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Даніель доповнила образ золотими чобітьми, які поєднувалися з дизайном сукні, та гламурними сережками з каменями. На захід жінка прийшла, оскільки її тітку на CMA Awards 2026 вшанували спеціальною нагородою посмертно.

Даніель Партон / © Associated Press

У жовтні спадкоємці Долі призначили Даніель новою амбасадоркою бренду. У зворушливому відео в Instagram, Даніель зізналася, що вона «безмежно вдячна за можливість допомагати берегти спадщину» своєї тітки. За її словами, ця спадщина має величезне значення не лише для їхньої родини, а й для численних шанувальників Доллі.

«Як і для багатьох із вас, її втрата змінила щось у мені. Вона змусила мене замислитися над історіями, цінностями та уроками, які вона залишила після себе, а також над відповідальністю нашої родини за збереження всього цього», — сказала у відео Даніель.

Даніель — донька молодшого брата Доллі — Боббі Лі Партона та його дружини Доріс Максін Ноланд.

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«Так, Доллі Партон була моєю тіткою, але для мене вона назавжди залишиться тітонькою Ґренні», — сказала Даніель. «Вона дуже нас любила, вірила у великі мрії та завжди заохочувала мене знаходити власний шлях у цьому світі».

Доллі Партон / © Associated Press

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