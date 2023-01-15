Плітка виявилася правдою: персонаж Ейдана Шоу з'явиться у продовженні "Сексу і міста"

Схоже, тепер другий сезон подивляться навіть ті, хто був дуже скептично налаштований щодо нього.

Ймовірно, фанати серіалу "Секс і місто" дуже схвильовані, адже після багатьох місяців спекуляцій та інтриг головна зірка серіалу (і продюсерка) Сара Джессіка Паркер нарешті розкрила карти і опублікувала знімок з актором Джоном Корбеттом.

"Тсс. Нікому не кажи", - говорить підпис до публікації.

В оригінальному серіалі він зіграв одного з головних чоловіків у житті Керрі Бредшоу - власника меблевого магазину Ейдана Шоу, в якого героїня була закохана, але їхні стосунки завершилися через її зраду.

Персонаж Ейдана можна було побачити ще раз у повнометражному фільмі "Секс і місто", а тепер він з'явиться і в другій частині сиквела "І просто так…".

На знімках опублікованих Паркер можна помітити, що акторка та її ексбойфренд йдуть вулицею Нью-Йорка і тримаються за руки. Можливо, це натяк на те, що в цій частині пара знову почне зустрічатись. На Сарі Джесіці на фото багатошаровий образ, що складався з сірої сукні-сорочки, картатого пальта та яскраво-рожевої накидки з рюшами. Також вона доповнила лук велюровими чоботами на шнурівці, яскравим макіяжем та об'ємною зачіскою. Джон Корбетт одягнений у куртку, сіро-фіолетові штани, черевики та футболку.

Нагадаємо, що чутки про участь актора у проєкті з'явилися ще минулого року, після того, як він випадково проговорився про це в інтерв'ю. Але після виходу першого сезону, коли його персонажа не було включено до сюжетної лінії "І просто так…", виконавчий продюсер Майкл Патрік Кінг змушений був пояснити, чому так сталося.

"Мені дійсно здавалося, що це занадто для Керрі. Цього сезону було занадто. Ми хотіли провести її через смерть Супермена до світла - останній епізод називається "Бачення світла". Ми хотіли витягнути її. Повернення Ейдана - це велика сюжетна лінія, яку ми ніколи не планували", - сказав він, але, ймовірно, зараз змінив свою думку.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Але все ж таки залишається ще одна загадка - чи з'явиться в другій частині акторка Кім Кеттролл, яка зіграла Саманту Джонс.

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