Плюс один Лабубу в колекцію: Девід Бекхем розсмішив шанувальників іменною іграшкою-брелоком

Ексфутболіст похизувався новим аксесуаром у Мережі.

Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Associated Press

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем доповнив свою колекцію Лабубу — милих м’яких іграшок-брелоків, хітів сезону весна-літо 2025. Свого «плюшевого монстра» він показала в Instagram.

Лабубу / © Instagram Девіда Бекхема

Лабубу / © Instagram Девіда Бекхема

Цю іграшку створено в кольорах команди Manchester United — червоному та білому, за яку колись грав спортсмен. На шапці — герб команди, а на футболці — номер і прізвище ексфутболіста. Хто подарував Девідові цього Лабубу, він не написав. Однак, нагадаємо, що першого монстра йому презентувала донька Гарпер і він одразу повісив іграшку на свою сумку.

Зазначимо, Лабубу (Labubu) — звір із заячими вухами і зубастою посмішкою, істота із серії The Monsters, створена художником Кассінгом Лунгом із Гонконгу. Іграшку випустила китайська компанія Pop Mart, і вона швидко стала популярною і прикрашає сумки модниць у всьому світі. Незважаючи на те, що вони з’явилися ще 2015 року, популярність цієї пухнастої істоти з гострими зубами різко зросла після того, як у квітні 2024 року учасниця гурту Blackpink Лисиця поділилася своїми фотографіями з Лабубу.

Тепер володарями таких м’яких іграшок стали Мерайя Кері, Шер, і навіть тенісистка Наомі Осака.

