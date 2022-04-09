Плутається у показаннях: російська оперна співачка Анна Нетребко знову полюбила Батьківщину

Спостерігати за метаннями російських громадян глибоко занурених у західну економіку не менш цікаво, ніж за життям зграйки рибок в акваріумі.

З кумедною жвавістю вони плавають з боку в бік і триває це безкінечно.

Приблизно так само поводиться російська оперна діва Ганна Нетребко. Причому досвід, син помилок тяжких, нічому Анну не вчить.

З травня до листопада 2014 року вона була обличчям авіакомпанії "Austrian Airlines". Але після того, як підтримала війну на Донбасі і навіть сфотографувалася з прапором так званої Новоросії, була розкритикована МЗС Австрії і втратила рекламний контракт.

Ганна Нетребко / Getty Images

Через два дні після початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, 26 лютого, Нетребко опублікувала в Instagram пост російською та англійською мовами, де заявила, що виступає "проти цієї війни", назвала себе "не політичною людиною" та заявила: "Примушувати артистів або будь-якого громадського діяча публічно висловлювати свої політичні погляди та засуджувати свою батьківщину неправильно". Чим недвозначно дала зрозуміти на чиєму боці.

І вже 1 березня 2022 року Баварська державна опера припинила співпрацю з Анною Нетребко, як раніше це зробила Метрополітен-опера.

Місяць знадобився Ганні Нетребко, щоб визначитись із пріоритетами. І ось, 30 березня, вона, нарешті, засудила війну з Україною та дистанціювалася від президента та уряду Росії. "Я категорично засуджую війну в Україні та мої думки з жертвами цієї війни та їхніми сім'ями."

У той же день, 1 квітня 2022 року, Новосибірський державний академічний театр опери та балету заявив, що скасовує запланований на 2 червня 2022 року виступ оперної співачки Ганни Нетребко у зв'язку з її "засудженням дій" Росії та відмовою від своєї Батьківщини.

Ганна Нетребко / Getty Images

Нетребко знову опинилася перед складним вибором. Як ви вже напевно здогадалися, відданість ідеалам миру та демократії тривала не довго. Вчора, 8 квітня, співачка записала відеозвернення, в якому роз'яснила свою позицію:

"Ні в чому ні перед ким виправдовуватися не збираюся, але роз'яснити щось потрібно. Проти своєї Батьківщини я не йшла і не піду. І для цього не потрібно робити якісь гучні заяви, які зараз всі від нас вимагають. Ну і що, сказав ти це, далі що? Тебе зненавиділа одна половина людства, якщо не сказав — зненавиділа інша."

Стало очевидним, яку саме "половину людства" обрала в решті-решт Анна:

"Життя — воно продовжується. Треба постаратися не піддаватися істеричним випадам, тиску, тому що на нас його надають.

Правильно треба жити таким людям як ми, простим людям, артистам, не політикам. І ми їм покажемо єдину правильну точку зору та позицію, яка має бути в такій ненормальній ситуації."

Проста людина Анна Нетребко також поскаржилася на те, що на неї та інших зірок чинять сильний тиск.

Наразі співачка закрила свій Instagram.

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