Плюс 300 кг: зірка "Мумії" Брендан Фрейзер повернеться до кіно в несподіваному вигляді

Життя в актора було непростим, і протягом багатьох років через різні події, які вплинули на його психологічний стан, Фрейзер не грав головних ролей. Розповідаємо, що трапилося з улюбленцем Голлівуду і у якому амплуа його всі незабаром побачать.

Зараз Брендану Фрейзеру 53 роки, але багато хто пам'ятає актора з кількох досить успішних ролях, які він втілив ще в молодості — фільмам "Мумія", "Вибух із минулого" та "Джордж із джунглів".

Брендан Фрейзер / Фото: Getty Images

Тоді актор був дуже гарним, мав чудове тіло і мав величезну армію шанувальниць. Але на початку нульових у житті Фрейзера настала чорна смуга. 2007 року він розлучився з дружиною — акторкою Ефтон Сміт, з якою пробув у шлюбі дев'ять років. Розлучення значно спустошило банківські рахунки знаменитості, а також суд зобов'язав його виплачувати вже колишній дружині 900 тисяч доларів аліментів щороку. З цієї причини актор почав хапатися за будь-яку роботу і, мабуть, тому світ побачив аж стільки продовжень "Мумії".

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Однак прагнення заробити зіграло з Фрейзером злий жарт — на зніманнях чергової "Мумії" він отримав дуже серйозні травми, які вимагали хірургічних втручань. Так, аж до 2015 року, актор постійно лікувався, що також вплинуло на його вагу та психологічне здоров'я. Величезні суми колишній дружині він більше платити не міг і навіть звертався до суду, щоб той зменшив розмір аліментів, але цей позов суд не задовольнив, і Фрейзер був зобов'язаний платити далі.

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

На цей період життя Брендана також припала смерть матері і глузування в Мережі. Річ у тому, що через деякий час після втрати рідної людини актор відвідав захід та був у підвішеному емоційному стані – практично плакав на доріжці. Не знаючи подробиць життя Брендана, шанувальники зробили з його знімків дуркуваті меми.

Також у його житті був момент і сексуальними домаганнями, от тільки домагалися Брендана. 2018 року він стверджував, що зазнав сексуального насильства з боку Філіпа Берка, президента голлівудської асоціації іноземної преси, на обіді влітку 2003 року, коли Берк схопив його за сідницю та торкнувся інтимних місць. Історія нічим не закінчилася, але Фрейзер стверджував, що через те, що він розкрив її світові, його внесли до "чорного списку" і більше не давали ролей у кіно.

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Проте, актор продовжував працювати і з'являвся в дуже незначних ролях або озвучував мультфільми. І от через стільки років Брендан нарешті з'явиться у фільмі в головній ролі — актор зіграє в картині "Кит" режисера Даррена Аронофскі. Прем'єра драматичного фільму відбудеться на "Венеційському кінофестивалі".

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

"Кит" розповідатиме про чоловіка з ожирінням, який намагається відновити зв'язок зі своєю 17-річною дочкою. Він залишив сім'ю заради чоловіка-коханця, який згодом помер. Потім Чарлі почав переїдати через душевний біль та провину, і набрав майже 300 кілограмів. Але досвід Рене Зеллвегер у "Щоденниках Бріджит Джонс" Фрейзер не повторював і ваги для фільму спеціально не набирав, гримери використовували спеціальні накладки.

Premiering at the 79th Venice Film Festival

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo — A24 (@A24) July 26, 2022

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

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