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Плюс одна до скарбнички військового плейліста: Марія Бурмака представила ліричну пісню

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Плюс одна до скарбнички військового плейліста: Марія Бурмака представила ліричну пісню

Марія Бурмака / facebook.com/maria.burmaka

Народна артистка України Марія Бурмака залишається зі своїм народом у Києві. А тепер ще й презентувала нову пісню.

Співачка опублікувала ролик на своїй сторінці в Instagram та розповіла, що написала цю пісню кілька днів тому, зіграла на гітарі та заспівала, записавши це на телефон.

Це ще одна військова пісня до скарбнички України. Назви у пісні поки що немає. Можливо, як припускає Марія, назва буде "Де моя душа", за першим рядком віршів.

Марія Бурмака також подякувала Yaryna Ivankiv за те, що зробила відеоряд до композиції.

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