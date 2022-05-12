"По дорозі я плакала, практично вила": Ксенія Мішина розповіла, як і чому виїхала з України

Актриса разом із сином перебуває у Європі.

Українська актриса та "Холостячка" Ксенія Мішина разом із сином Платоном поїхала з України до Бельгії. Там на неї чекала робота, контракт вона уклала ще до війни. У своєму Instagram зірка розповіла, як виїжджала з України, про те, що відчувала, а також зізналася, що мріє повернутися.

"Зізнаюся. Вперше таку сильну, патріотичну та безкомпромісну любов до своєї країни мені подарувала чи скоріше розкрила в мені війна. Особливо чітко я усвідомила це в момент перетину кордону. Хоч я виїжджала в Європу за запланованим і підписаним за пів року до війни контрактом, але спектр почуттів був неймовірним... Раніше я бачила таке тільки у фільмах і вважала це романтизацією, але життя мені це показало.

Любов і прихильність до своєї землі- ці почуття не сплутаєш ні з чим. Особливий коктейль. По дорозі я плакала. Я практично вила.

Платон все питав "чому??", а я просто плакала від того, що розпирає почуття болю і любові одночасно. Я не знаю що це, але найбільше сподіваюся, що цей істинний патріотизм народився в душі кожного українця.

І ось тепер, щодня ми з Платоном мріємо і представляємо той день, коли відчинимо двері своєї квартири та вдихнемо знайомий запах затишку та безпеки. Ми постійно говоримо про те , як будемо довго-довго сидіти вдома, валятися на своїх ліжках, дивитися телек, поливати квіти і медитувати зі СВОЇМ Буддою! Я мрію про те, як знову запалюватиму свічки і з величезною любов'ю прибиратиму кожен куточок свого житла і це більше ніколи не здаватиметься мені рутиною. Тепер все буде інакше!

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Тепер ми знаємо – цінність кожного моменту має набагато вищу ставку!

Ми більше ніколи не будемо колишніми! Ми будемо ще кращими!” – написала Ксенія.

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