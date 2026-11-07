Побачення на трьох у замку: "Холостяк" Кравцов дізнався про плани учасниць на шлюб і зробив свій вибір

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У четвертому випуску «Холостяка-15» В’ячеслав Кравцов запросив на побачення одразу двох учасниць — Дарину Заінчуковську і Христину Горняк. На них чекали творчий майстер-клас у замку, відверті розмови та вечеря, під час якої з’ясувалося, що їхні погляди на стосунки відрізняються.

«Коли навколо вирує — найважче знайти внутрішній спокій. Дарино та Христино, залиште поспіх позаду», — написав баскетболіст у записці-запрошенні.

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В’ячеслав пояснив, що обидві дівчини звикли до активного ритму життя. Тому він вирішив запропонувати їм сповільнитися та зосередитися на спілкуванні.

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Фото stb.ua

Вітражі і розмова наодинці

Побачення відбулося в Чинадіївському замку, відомому також як «Сент-Міклош». У майстерні закарпатського художника-вітражиста Василя учасники вчилися виготовляти вітражі в техніці Тіффані.

Кравцов обрав кораблик, який хотів подарувати доньці. Дарина взялася створювати русалку, а Христина — сердечко.

Під час роботи В’ячеслав помітив, що Горняк засмучена і поводиться стримано, тож запросив її поговорити наодинці. Христина розповіла, що після розлучення певний час не була готова до нових стосунків і зверталася до психолога. Проте зараз вона готова впустити у своє життя кохання.

Фото stb.ua

«Я відкрита для стосунків, кохання та родини», — поділилася учасниця.

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Вони також поговорили про роботу, майбутнє і шлюбні договори. Після цієї розмови Кравцов не приховував приємного враження.

«Вона мудра, впевнена і розумна. З нею є, про що поговорити», — зазначив він.

Різні погляди на шлюб і дітей

За вечерею розмова перейшла до планів на сім’ю. В’ячеслав зізнався, що хотів би найближчим часом побудувати стосунки, одружитися і знову стати батьком.

Дарина розповіла, що наразі розглядає для себе спільне життя без офіційного оформлення шлюбу, а народжувати дітей найближчими роками не планує.

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Христина ж готова знову вийти заміж, якщо зустріне чоловіка, який щиро кохатиме та поважатиме її.

Фото stb.ua

Після вечері Кравцов окремо поспілкувався і з Дариною. Вона розповіла про попередні стосунки, доньку і бачення майбутнього.

Кому дісталася троянда

Наприкінці побачення В’ячеслав вирішив подарувати троянду Христині Горняк.

«Я вирішив довіритися інтуїції, і вона підказала подарувати троянду тобі», — пояснив Холостяк.

Нагадаємо, цього випуску В’ячеслав Кравцов попрощався з Дариною Заінчуковською.

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