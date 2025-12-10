- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 2 хв
Побували на "Формулі-1": Джейсон Стейтем поділився рідкісними фото зі своїм сином
Батько із сином, судячи з фото, чудово провели час.
58-річний англійський актор Джейсон Стейтем, широко відомий за фільмами «Великий куш» і «Перевізник», опублікував у своєму Instagram серію фото, зроблених в Абу-Дабі, куди він прилетів зі своїм сином — 8-річним Джеком Оскаром — на фінальну гонку «Формули-1» сезону 2026 року.
Батько і син чудово провели час — вони спостерігали за видовищними перегонами, фотографувалися біля болідів і навіть сиділи в них, а також спілкувалися з гонщиками.
Цікаво, що до цього Джейсон ніколи не показував обличчя свого сина.
Нагадаємо, мама хлопчика — 38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі. Крім Джека, вони зі Стейтемом виховують ще й трирічну доньку Ізабеллу Джеймс.
Модель і актор познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — Стейтем подарував Розі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, тому що модель завагітніла. Дотепер пара так і не узаконила офіційно своїх стосунків.
