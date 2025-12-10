ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
210
2 хв

Побували на "Формулі-1": Джейсон Стейтем поділився рідкісними фото зі своїм сином

Батько із сином, судячи з фото, чудово провели час.

Юлія Кудринська
Джейсон Стетхем

Джейсон Стейтем /фото: instagram.com/jasonstatham

58-річний англійський актор Джейсон Стейтем, широко відомий за фільмами «Великий куш» і «Перевізник», опублікував у своєму Instagram серію фото, зроблених в Абу-Дабі, куди він прилетів зі своїм сином — 8-річним Джеком Оскаром — на фінальну гонку «Формули-1» сезону 2026 року.

Батько і син чудово провели час — вони спостерігали за видовищними перегонами, фотографувалися біля болідів і навіть сиділи в них, а також спілкувалися з гонщиками.

Джейсон Стейтем/фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем/фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем із сином/фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем із сином/фото: instagram.com/jasonstatham

Син Джейсона Стейтема/фото: instagram.com/jasonstatham

Син Джейсона Стейтема/фото: instagram.com/jasonstatham

Цікаво, що до цього Джейсон ніколи не показував обличчя свого сина.

Джейсон Стейтем із сином/фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем із сином/фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем/фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем/фото: instagram.com/jasonstatham

Нагадаємо, мама хлопчика — 38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі. Крім Джека, вони зі Стейтемом виховують ще й трирічну доньку Ізабеллу Джеймс.

Модель і актор познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — Стейтем подарував Розі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, тому що модель завагітніла. Дотепер пара так і не узаконила офіційно своїх стосунків.

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в спідній білизні свого дизайну.

210
