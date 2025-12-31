- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 2 хв
Побували в тирі: Джейсон Стейтем показав нові фото з коханою та їхніми дітьми
Зіркова пара провела вихідні з дітьми в Англії.
Схоже, кінець року 58-річний актор Джейсон Стейтем вирішив провести в оточенні своєї сім’ї. Разом з його коханою — 38-річною британською супермоделлю та екс"ангелом» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі — вони вже відвідали зі своїми дітьми резиденцію Санта-Клауса. І ось у своєму Instagram актор показав нові фото з їхньої сімейної поїздки.
Судячи з фото, вони цікаво провели час: прогулялися цікавими місцями, побували в тирі та навіть стріляли з лука.
Не сумніваємося, що їхні діти — 8-річний син Джек Оскар і 3,5-річна донька Ізабелла Джеймс — залишилися задоволені поїздкою.
Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. До сих пір пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.
Раніше, нагадаємо, Джейсон Стейтем із сином Джеком Оскаром побували на фінальній гонці «Формули-1» сезону 2026 року в Абу-Дабі.