Шоу-бізнес
24
2 хв

Побували в тирі: Джейсон Стейтем показав нові фото з коханою та їхніми дітьми

Зіркова пара провела вихідні з дітьми в Англії.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Схоже, кінець року 58-річний актор Джейсон Стейтем вирішив провести в оточенні своєї сім’ї. Разом з його коханою — 38-річною британською супермоделлю та екс"ангелом» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі — вони вже відвідали зі своїми дітьми резиденцію Санта-Клауса. І ось у своєму Instagram актор показав нові фото з їхньої сімейної поїздки.

Джейсон Стейтем із донькою, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем із донькою, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Судячи з фото, вони цікаво провели час: прогулялися цікавими місцями, побували в тирі та навіть стріляли з лука.

Син Джейсона Стейтема і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Син Джейсона Стейтема і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Син Джейсона Стейтема і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Син Джейсона Стейтема і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Донька Джейсона Стейтема і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Донька Джейсона Стейтема і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Не сумніваємося, що їхні діти — 8-річний син Джек Оскар і 3,5-річна донька Ізабелла Джеймс — залишилися задоволені поїздкою.

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/jasonstatham

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою, фото: instagram.com/jasonstatham

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою, фото: instagram.com/jasonstatham

Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. До сих пір пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

Раніше, нагадаємо, Джейсон Стейтем із сином Джеком Оскаром побували на фінальній гонці «Формули-1» сезону 2026 року в Абу-Дабі.

