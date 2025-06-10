Побували в Єлисейському палаці: Нара Баптіста показала нові фото з коханим Венсаном Касселем

Нара Баптіста та Венсан Кассель / © Associated Press

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28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста та її бойфренд — 58-річний актор Венсан Кассель — прилетіли до Парижа, де відвідали урочистий захід, присвячений візиту до Франції президента Бразилії. Гала-вечір пройшов у Єлисейському палаці.

Нара Баптіста

Для свого вечірнього виходу Нара вибрала чорний штанний костюм, який доповнила білою сорочкою і чорними туфлями-човниками. Образ моделі доповнили довгі сережки із великим каменем.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

На одному з фото закохані уважно дивляться один на одного.

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Нара Баптіста та Венсан Кассель

Нара Баптіста

Зазначимо, 7 січня Нара та Венсан стали батьками. Модель народила свого первістка — сина Каетано.

Баптіста та Кассель почали зустрічатися 2023 року, невдовзі після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. Про те, де відбулося їхнє знайомство, інформації немає, але, швидше за все, це сталося в Бразилії, адже актор дуже любить цю країну, має будинок в Ріо-де-Жанейро і він вільно розмовляє португальською.

Раніше, нагадаємо, Нара Баптіста показала нове фото своєї дитини від Венсана Касселя. Дівчина веде активний спосіб життя і часто бере із собою сина на прогулянки та подорожі.