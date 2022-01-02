Почала новий рік красиво: Голлі Беррі вийшла заміж

Пара у стосунках від 2020 року.

55-річна голлівудська акторка Голлі Бері, яка прославилася роллю "Жінки кішки", вийшла заміж за 51-річного співака Ван Ганта. Закрита та скромна церемонія відбулася під час їхньої романтичної відпустки, радісною новиною Голлі поділилася із шанувальниками в Instagram у перший день 2022 року.

"Що ж, це офіційно!" — написала під фото акторка.

У важливий день на акторці була проста сукня на бретельках і вінок, а її коханий одягнув для церемонії шорти та сорочку.

Нагадаємо, про свої стосунки пара заявила 2020 року, після того, як Мережею почали ширитися чутки про їхній роман. Для акорки це вже четвертий шлюб.

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