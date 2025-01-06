Почала новий рік із тренування: Шакіра в лосинах похизувалася підтягнутими сідницями

Співачка вирішила розпочати новий рік із покращення своєї фізичної форми.
47-річна колумбійська співачка Шакіра показала у своєму Instagram, як розпочала новий – 2025-й – рік. Вона вирішила відразу розпочати заняття спортом, не влаштовуючи організму довгих новорічних канікул.
Для фото співачка позувала у синіх лосинах, що підкреслюють її підтягнуті сідниці, футболку з принтом та кросівками. Навколо неї гантелі та штанги з різною вагою.
"Починаю свій рік. Готуюсь до зустрічі з вами. Побачимося на шоу", — написала під фото Шакіра, маючи на увазі свій світовий тур, частину якого вона перенесла з листопада 2024-го на травень 2025-го. Вона відвідає з концертами Північну Америку. Не всім фанатам сподобалося це, адже у багатьох було вже куплено квитки та заброньовано житло. Незважаючи на реакцію фанатів, співачка продовжує готуватися до туру і вже навіть показувала у своєму Instagram відео з репетиції хореографії для майбутніх концертів.
Нагадаємо, раніше Шакіра у червоній сукні з високим розрізом та вінтажною брошкою дебютувала на Met Gala. Артистка постала в ефектному аутфіті, що нагадував троянду. На ній була елегантна червона сукня від бренду Carolina Herrera без бретелів, з довгим шлейфом, пікантним декольте, пишними скульптурними рукавами-накидкою та високим розрізом до стегна.
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