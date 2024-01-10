Почала рік зі спорту: топмодель Кендіс Свейнпоул продемонструвала стійку на голові

35-річна південноафриканська томмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret — Кендіс Свейнпоул — вирішила розпочати новий — 2024-й — рік зі спорту і приділяти більше часу собі та своїм захопленням. Про що написала у мікроблогу.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

Першим її тренуванням стало заняття з йоги, якою модель займається вже дуже давно. Кендіс у спортивній топі та шортах продемонструвала стійку на голові. Дівчина у чудовій фізичній формі.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

Нагадаємо, Кендіс Свейнпоул стала на лижі в самих шортах-трусах. Вона з'явилася в рекламі Alo та приміряла лижні костюми та термобілизну та позувала у кріслі канатної дороги та на тлі засніжених гір.

Кендіс Свейнпоул у рекламі бренду alo / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

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