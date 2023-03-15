Поцілунки на "Оскарі": хто із зірок публічно показав почуття

Минулими вихідними відбулася головна кіноподія року — у Лос-Анджелесі вручили премії "Оскар" — найвищу нагороду, якою відзначають заслуги в галузі кінематографу.

Багато знаменитостей прийшли на захід та наступні афтепаті зі своїми другими половинками і не соромилися показувати почуття перед камерами. Також деякі із зірок цілували одне одного на знак вітання та з нагоди перемоги. Фотографії з заходу вийшли дуже ніжними та емоційними, тому ми зібрали деякі з них нижче.

Художник Марко Перего Салдана цілує на килимовій доріжці "Оскара" дружину Зої Салдана – зірку "Аватара".

Фото: Associated Press

Австралійський кінорежисер Баз Лурманн та Кетрін Мартін. З ними на фото також їхня донька Лілі.

Фото: Associated Press

Німецький актор Александр Дреймон, відомий за роллю в телесеріалі "Останнє королівство" цілує кохану — акторку Еллісон Вільямс.

Фото: Associated Press

Подружжя-акторів Кеті Лоус і Адам Шапіро теж показали почуття.

Фото: Associated Press

Супермодель Гайді Клум та її чоловік Том Кауліц – гітарист німецького гурту Tokio Hotel.

Фото: Associated Press

Актор Брендан Глісон і співачка Леді Гага несподівано поцілувалися в губи перед камерами, але це був просто вітальний "цьом" колег.

Фото: Associated Press

Попри скандал зі зрадами, Адам Левін і Бегаті Прінслу все ж таки прийшли разом і поцілувалися на публіці.

Фото: Associated Press

Закохані Рамона Агрума та Ребел Вілсон теж відвідали захід. Пара зараз заручена та виховує дитину.

Фото: Associated Press

Беккі Шейнерт цілує свого сина Деніела Шейнерта, переможця в номінації "Найкращий режисер" за фільм "Все і скрізь і водночас".

Фото: Associated Press

Співачка Ріта Ора та кінорежисер Тайка Вайтіті цілуються на Vanity Fair Oscar Party.

Фото: Associated Press

Актор і молодший син Голді Гоун — Уят Рассел пристрасно поцілувався з дружиною Мередіт Гагнер.

Фото: Associated Press

Письменник Бен Шаттак скромно цьомнув кохану – акторку Дженні Слейт.

Фото: Associated Press

Моллі Макнерні цілує чоловіка Джиммі Кіммела, який був ведучим церемонії "Оскар".

Фото: Associated Press

Також поцілував кохану перед камерами – Долорес Фонсі – і аргентинський кінорежисер Сантьяго Мітре.

Фото: Associated Press

Ірландський актор Баррі Кеоган та його кохана Елісон Сандро теж не проґавили шанс.

Фото: Associated Press

Але найбільше поцілунків дісталося Джонатану Ке Квану, переможцю у категорії "Найкращий актор другого плану". Багато зірок емоційно його цілували в щоку після того, як він отримав золоту статуетку.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Та й сам актор на радощах цьомнув свій золотий "Оскар".

Фото: Associated Press

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