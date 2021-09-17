Поцілунки та обійми: переможниця "Холостяка-11" з Михайлом Заливакою знялися у романтичній фотосесії

Поцілунки та обійми: переможниця "Холостяка-11" з Михайлом Заливакою знялися у романтичній фотосесії

Анна Богдан показала милі знімки з коханим і поділилася міркуваннями про кохання.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк", дівчина Михайла Заливака — Анна Богдан — опублікувала в Instagram цікаві знімки з їхньої романтичної фотосесії.

На чорно-білих світлинах пара зазнімкована, обіймаючись, вони закохано дивляться одне на одного, а потім зливаються у солодкому поцілунку.

Михайло Заливако і Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Михайло Заливако і Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

У підписі до фотографій Аня написала свої міркування про кохання:

"Де панує кохання, там є життя. Нам потрібна кохана людина поруч... Як би не хотіли це приховати, щоб мати сильніший і більш незалежний вигляд, але щось в душі завжди вимагає плече, на яке можна спертися, ніжних обіймів, пристрасних поцілунків і відчуття, що ти дорога для нього.

"Холодні" стіни, тиша, яку не може приховати навіть музика і порожнеча зводить нас з розуму і хочемо почути цю заповітну фразу: "Кохана, я вдома", коли в душі розгорається тепло, очі сяють. І в цей момент хоч весь Світ буде проти Вас, але тепер Ви удвох і страху більше немає.

Коли обійми зцілюють, а поцілунок дарує сили ми отримуємо крила, які переносять нас туди, де панує Щастя".

На інших знімках Михайло і Анна у стильних осінніх луках, обіймаючись, гуляють на природі.

Михайло Заливако і Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Михайло Заливако і Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

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