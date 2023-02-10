Поцілунок Керрі та Ейдана: Сару Джессіку Паркер та Джона Корбетта сфотографували під час любовної сцени

Розкрито одну з головних інтриг другого сезону серіалу.
Шанувальники серіалу "І просто так…", який став продовженням "Сексу і міста", ймовірно, довго міркували, яка ж доля в новому проєкті дісталася акторові Джону Корбетту, але нові фото папараці розкрили головну інтригу другого сезону. На нових кадрах Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт пристрасно цілуються під час знімань любовної сцени на сходах, які ведуть у знамениту квартиру головної героїні. Корбетт з'явиться явно у кількох епізодах серіалу, оскільки його вже неодноразово фотографували папараці з Паркер та з іншими акторами шоу.
Актор грав у "Сексі і місті" власника меблевого магазину Ейдана Шоу, в якого героїня була закохана, але їхні стосунки завершилися через її зраду та відмову виходити за нього заміж. Він був одним із центральних персонажів у третьому та четвертому сезонах серіалу.
Схоже, що за сюжетом епізоду, який вдалося зазнімкувати фотографам, герої серіалу були на побаченні. На Сарі Джессіці була щільна сукня з довгими рукавами та пишною спідницею, яку прикрашав квітковий принт.
Доповнили образ сатиновий плащ із квітами на каптурі та дуже гламурні туфлі зі стразами та пряжками, у руці акторка тримала вінтажний клатч та тонкий шарф.
Акаунт "І просто так..." в Instagram поділився фотографією, на якій вони цілувалися на вулиці, з підписом: "І точно так... Кері знову навшпиньках".
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