Поцілунок Керрі та Ейдана: Сару Джессіку Паркер та Джона Корбетта сфотографували під час любовної сцени

Шанувальники серіалу "І просто так…", який став продовженням "Сексу і міста", ймовірно, довго міркували, яка ж доля в новому проєкті дісталася акторові Джону Корбетту, але нові фото папараці розкрили головну інтригу другого сезону. На нових кадрах Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт пристрасно цілуються під час знімань любовної сцени на сходах, які ведуть у знамениту квартиру головної героїні. Корбетт з'явиться явно у кількох епізодах серіалу, оскільки його вже неодноразово фотографували папараці з Паркер та з іншими акторами шоу.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Актор грав у "Сексі і місті" власника меблевого магазину Ейдана Шоу, в якого героїня була закохана, але їхні стосунки завершилися через її зраду та відмову виходити за нього заміж. Він був одним із центральних персонажів у третьому та четвертому сезонах серіалу.

Схоже, що за сюжетом епізоду, який вдалося зазнімкувати фотографам, герої серіалу були на побаченні. На Сарі Джессіці була щільна сукня з довгими рукавами та пишною спідницею, яку прикрашав квітковий принт.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Доповнили образ сатиновий плащ із квітами на каптурі та дуже гламурні туфлі зі стразами та пряжками, у руці акторка тримала вінтажний клатч та тонкий шарф.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Акаунт "І просто так..." в Instagram поділився фотографією, на якій вони цілувалися на вулиці, з підписом: "І точно так... Кері знову навшпиньках".

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