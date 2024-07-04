Поцілувалися на публіці та трималися за руки: Моніка Беллуччі та Тім Бертон на заході в Італії

Моніка Беллуччі та Тім Бертон, які нещодавно публічно зізналися, що зустрічаються, вийшли разом у світ. Режисер та відома акторка з'явилася на врученні престижної італійської кінопремії Globo d'Oro Awards, яка відбулася у Римі на віллі Массімо.

Обидві знаменитості були у чорному кольорі та окулярах. Моніка одягла тренч із органзи, який носила з босоніжками на підборах та сумкою з короткою ручкою. Тім же одягнув костюм і сорочку з краваткою.

Пара прийшла на захід, тримавшись за руки і так само позувала перед фотографами на червоній доріжці.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон / Фото: Getty Images

Також здивувало те, що Тім та Моніка виявили почуття – режисер поцілував кохану.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон / Фото: Getty Images

Стосунки між ними зав'язалися на зніманнях фільму "Бітлджюс Бітлджюс", де Тім виступив режисером, а Моніка Беллуччі знялася в одній із головних ролей. Нещодавно Моніка відвідала на вечірку в Нью-Йорку, присвячену цьому фільму, на якій її сфотографували в шифоновому комбінезоні.

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