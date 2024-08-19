Поцілувалися перед фотографами: Зої Кравіц та Ченнінг Тейтум виявили почуття на публіці

35-річна акторка Зої Кравіц — донька Ленні Кравіца — відвідала черговий захід присвячений фільму "Кліпни двічі". Цього разу вона з'явилася на фотоколлі в Лондоні, який відбувся на даху IET London: Savoy Place у Вестмінстері.

Перед камерами вона позувала у чорному вбранні від бренду Saint Laurent, з яким давно співпрацює. Це була майка з мереживом та легка мереживна спідниця. Носила костюм Зої у поєднанні зі слінгбеками, сонцезахисними окулярами та кількома золотими прикрасами.

Компанію на заході Зої склав Ченнінг Тейтум — її бойфренд та головний актор фільму "Кліпни двічі". Кравіц у цій картині виступила як режисерка — це був її дебют на такій посаді.

Зої Кравіц і Ченнінг Тейтум / Фото: Getty Images

Також під час заходу Зої та Ченнінг вперше продемонстрували почуття на публіці – Тейтум поцілував Кравіц у щоку. Милий жест потрапив на фото.

Зої Кравіц і Ченнінг Тейтум / Фото: Getty Images

Зірки зустрічаються від 2021 року, але разом у світ виходять рідко. Однією із найзнакових і перших появ пари на публіці був їхній спільний похід на Met Gala 2021 року. Акторка тоді продемонструвала сміливу сукню-сітку та стринги.

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