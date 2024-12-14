Поцілував на публіці: зірка фільму "Діти шпигунів" з'явився на червоній доріжці з дружиною-співачкою

Вони у стосунках від 2016 року і виховують двох синів – Райлі та Баррі.

Американський актор Деріл Сабара, найбільш відомий за роллю у серії фільмів "Діти шпигунів", з'явився на червоній доріжці в Нью-Йорку зі своєю дружиною — співачкою Меган Трейнор.

Пара обійнявшись позувала перед камерами на щорічному заході iHeartRadio Jingle Ball.

На заході Деріл поцілував Меган у щоку, чим вони привернули багато уваги.

Деріл Сабара та Меган Трейнор / Фото: Associated Press

Але якщо актор обрав джинси, білу футболку та блакитну куртку, то Трейнор з'явилася в мінівбранні з хутром, яке було кольору вершкового масла. Образ вона доповнила чоботами, яскравим макіяжем та зачіскою з кучерями.

Меган Трейнор / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також нещодавно на червоній доріжці поцілувалися Даміано Давид та його дівчина Дав Камерон. Вони відвідали гламурний захід у Лос-Анджелесі – вечірку GQ Men of the Year.

Читайте також: