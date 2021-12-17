Подарунок шанувальникам до свят: JAMALA презентувала новорічну пісню

Новий трек артистки - це легка музика у поєднанні з іронічним текстом.

Напередодні Нового року JAMALA потішила шанувальників святковим треком. Зірка презентувала пісню "Новий рік з тобою".

Це легка музика у поєднанні з іронічним текстом. Ритмічна історія про дива, на які всі ми чекаємо під ялинкою, пальмою або ж деінде. Це святковий муд з присмаком улюблених дрінків, сяйвом метафану та блиском паєток. Це найкращі канікули, які розпочнуться вже за два тижні та саундтрек до Нового року 2022.

"Це моя перша авторська новорічна пісня, натхненна святковим настроєм та самоіронією. Насправді в будь-якій незрозумілій ситуації сміх над собою — суперсила і надздібність! От, наприклад, коли кажеш чоловікові: "Мені нічого не потрібно, в мене все є, адже ти в мене найкращий… Але маленький подаруночок не завадив би". Або плануєш з Нового року розпочати нове життя. Ні — солодкому, щоденним чітмілам, так — спорту та ЗОЖу. Але, звісно, поки не з‘їси відро олів'є — це життя не почнеш! Знайомо?

JAMALA/Пресс-служба

Мені хотілось додати в цей Новий рік трохи іронії. А ще нагадати, що всі наші бажання, всі цілі здійсненні! Але ми маємо їх не просто собі загадати з завтрашнього дня, з понеділка, з Нового року. А засинати і прокидатися з ними, йти до мети. Жити з відчуттям мрії. Знати, що все вже відбувається. Я бажаю всім-всім у Новому році не чекати на дива, а вже творити їх. Просто зараз", — поділилася JAMALA.

JAMALA/Пресс-служба

Крім того, артистка анонсувала ще один подарунок до Різдва та Нового року — прем’єру відео на пісню "Новий рік з тобою", яка запланована на наступному тижні. В головних ролях ми побачимо учасників нещодавного сезону шоу "Танців з зірками", в якому брала участь JAMALA.

Нагадаємо, нещодавно співачка, сонграйтерка, переможниця Євробачення-2016 презентувала новий maxi single та відео на пісню #ПОТАЙКИ.

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