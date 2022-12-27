Подарунок за 300 тисяч: Джорджина Родрігес в ефектній червоній сукні влаштувала сюрприз для Роналду

Кохана Кріштіану Роналду та мати його дітей – Джорджина Родрігес – витратила близько 300 тисяч доларів на подарунок для футболіста, який зробила коханому на Різдво.

Модель купила партнеру розкішний Rolls-Royce, що поповнив його колекцію автомобілів. 28-річна Джорджина опублікувала відеосюрприз для Роналду у своєму Instagram і показала спортсмена Роналду на сюрприз.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Родрігес одягла ефектну червону сукню, спершу показала, який святковий стіл накрила, а потім вивела коханого та дітей на вулицю, щоб вручити подарунок. КріРо, схоже, був приємно шокований.

Також Джорджина показала, як їхні діти 12-річний Кріштіану-молодший, 5-річні Алана, Єва та Матео та 8-місячна Белла в будинку відкривали свої різдвяні подарунки.

У своєму Instagram Stories Кріштіану подякував своїй коханій, поділившись знімком свіжих коліс і написавши "Obrigado meu amor", що перекладається як "Дякую, моє кохання".

Джорджина Родрігес зробила подарунок Роналду / Фото: Криштиану Роналду/Instagram

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