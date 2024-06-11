Подібні, але зовсім різні: Дуа Ліпа відвідала показ Jacquemus у двох сукнях

Британська співачка Дуа Ліпа потрапила під приціл папараці в Італії на острові Капрі. Дівчина відвідала показ бренду Jacquemus осінь-зима 2024-2025, який отримав назву La Casa.

На заході Дуа відзначилася тим, що з'явилася одразу у двох сукнях одного кольору, які були ще й дуже схожі.

Перше її вбрання являло собою пряму сукню з американською проймою. Виконане воно було з м'якої замшевої тканини та мало також розріз ззаду на спідниці. Доповнила Ліпа цю сукню чорними сонцезахисними окулярами, оригінальними мюлями та сумкою відтінку марсала – одного з головних трендів 2024 року. Також артистка зробила макіяж і зібрала своє довге червоне волосся в "мальвінку".

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Друга сукня співачки теж була небесно-блакитного кольору, але пошита з напівпрозорої легкої тканини і мала довгий шлейф. На спині її прикрашало драпування з тканини.

Цього разу вона одягла окуляри у блакитній оправі, в руках у неї була все та ж сумка відтінку марсала, а мюлі вона змінила чорними босоніжками на ремінцях.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Те, що співачка відвідала цей показ не дивно, адже вона вже давно дружить із засновником марки і навіть гостювала на його весіллі у Франції 2022 року.

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