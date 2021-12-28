Поділилася архівними фото: Ріта Ора позувала у снігу та в куртці Prada

Поділилася архівними фото: Ріта Ора позувала у снігу та в куртці Prada

31-річна співачка показала, як проводила різдвяні свята минулого року.

Британська співачка Ріта Ора поділилася з підписниками знімками зі сніговими краєвидами, зробленими минулого року, під час її відпочинку. На кадрах зірка позувала у теплій чорній куртці від Prada, теплих лосинах та шапці.

Ріта Ора / Instagram Ріти Ори

Через плече у Ріти висіла срібляста сумка Paco Rabanne на ланцюжку.

Ріта Ора / Instagram Ріти Ори

"Деякі різдвяні спогади за ці роки... Сподіваюся, ви всі відчули невелике почуття любові цього Різдва", — написала співачка.

Ріта Ора / Instagram Ріти Ори

Ріта Ора / Instagram Ріти Ори

Нагадаємо, що зараз Ріта проводить час в Австралії, куди вона вперше прилетіла на прем'єру фільму "Бути Рікардо".

Ріта Ора / Getty Images

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