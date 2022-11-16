Поділилася одкровенням: мама Періс Гілтон розповіла, чому її дочка не має дітей

Періс Гілтон та Картер Реум відсвяткували першу річницю весілля. А мама світської левиці – Кеті Гілтон – розповіла про плани Періс на материнство.

63-річна Кеті Гілтон висловилася про те, що її дочка Періс Гілтон щосили намагається народити дитину зі своїм чоловіком Картером Реумом і відчайдушно хоче стати мамою. Але поки що спроби безуспішні. І її серце розбите.

Періс Гілтон із чоловіком Картером / Фото: Getty Images

Кеті розповіла, яку пораду дала своїй старшій дочці. Вона закликала 41-річну Періс просто розслабитись, оскільки багатьом людям важко зачати дитину, сказала Кеті в інтерв'ю E! Новини.

Періс у своїх інтерв'ю раніше говорила, що хоче двох чи трьох дітей. І готова вдатися до процедури ЕКЗ. Зірка хоче народити спочатку сина, а потім дочку чи близнюків. Чи вийде це, не знає ніхто, але побажаємо Періс удачі.

Кеті Гілтон / Фото: Associated Press

Її молодша сестра Ніка Гілтон-Ротшильд має трьох дітей. Нещодавно вона народила довгоочікуваного хлопчика.

Періс Гілтон та Нікі Гілтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно 53-річна акторка Дженніфер Еністон розповіла, чому так і не народила дітей. Її відверта історія захопила багатьох, підтримали зірку навіть двоє колишніх чоловіків – Бред Пітт та Джастін Теру.

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