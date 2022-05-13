Подруга Олі Полякової розповіла про бажання співачки, які здійснила війна

Подруга артистки поділилася цікавою історією про те, як Оля загадала на Новий рік два бажання, а вони здійнилися.

Подруга Олі Полякової Вероніка Білоцерківська, у якої співачка зараз живе зі своїми доньками у Франції, розповіла фоловерам в Instagram цікаву історію про бажання Олі, які здійснилися через війну. Допис вона доповнила їхнім торішнім спільним фото.

Оля Полякова з Веронікою Білоцерківською

Виявилося, що на Новий рік Полякова загадала виступати на стадіонах світу і, щоб їй всі підспівували. Це бажання здійснилося – тепер Полякова їздить із "Шахтарем" на благодійні футбольні матчі Європою і співає там гімн України, і їй усі підспівують.

Друге, що артистка загадала, - віллу відомої російської балерини Матильди Кшесінської, яка розташована на французькій Рів'єрі в комуні Кап-д'Ай, вона їй дуже подобається. І, як виявилося, з вікна, де зараз Полякова мешкає у подруги, їй якраз видно цей розкішний особняк.

"Я, каже, мало просила — дві речі всього. Написала: Шановна канцеляріє, хочу збирати цілі стадіони у всьому світі, і щоб мені всі підспівували!"

А ще, божественні бюрократи, дивіться – ставлю собі фото вілли Матильди Феліксівни Кшесінської на заставку айфона! Вона десь там на Лазуровому узбережжі, але я її пристрасно хочу! Вона така красива!

Ну, що, у неї найкраще. Все здійснилося.

Тепер, як ми знаємо, Оля їздить з футбольним клубом Шахтар столицями Європи і до початку благодійних матчів співає гімн України, і все, всі їй підспівують. Стадіони. Як і замовляла.

Тільки, зітхає, з віллою Матильди не вийшло. До речі, де вона хоч розташована? Далеко від нас?

Мізансцена.

Я беру Олю за руку і веду до гостьового будиночку, де вона мешкає з доньками, відчиняю вікна на другому поверсі, які виходять на гору і… Все, Оля, на місці. Все ти одержала. Найкращий вигляд, який існує, на цю віллу саме з твоїх вікон.

Ось скарб балерини! Прямо навпроти – 100 метрів! Як на картинці у твоєму телефоні! Полюбуйся тепер.

Я просто уявила, як ангели у цей момент у голос заржали, пір'я в різні боки. Ааааа, бу га! Ну, що, дурні? З'їли?

Мораль. Дівчатка, вчіться правильно оформляти документи. Особливо якщо це бланки заявок. Не пропускайте деталі", — написала Ніка у дописі в Instagram.

Нагадаємо, Матильда Кшесінська купила віллу у 1913 році за 180 тисяч франків. Її вона назвала "Алам". Жила в особняку вона у 1920-1929 роках. У ньому танцівниця вийшла заміж за князя Андрія Володимировича Романова. Через фінансові труднощі Матильді довелося продати віллу.

Особняк орендувала голлівудська акторка Грета Гарбо та інші зірки.

Володіла цим особняком також італійська аристократка – принцеса Софія Одескалька. Вона не дорожила віллою і заповідала її своєму слузі. Син слуги продав віллу у 2010 році російському мільярдеру. А той не прожив у ньому й дня. Перед продажем олігарх його реставрував. Для цього він найняв реставратора Ніла Галловея, який розповів ЗМІ, що в особняку є сім спалень із ванними кімнатами, кімната для служниці, дві кухні та винний льох.

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