Подруга Ромео Бекхема сходила на світську вечірку в Лондоні

Міа Ріган не часта гостя на публічних заходах.

19-річна Міа разом з іншими знаменитостями відпочила на вечірці Perfect Magazine в рамках London Fashion Week у The Standard, у понеділок, 21 лютого.

Ріган була одягнена в приглушено-жовті штани та подовжений жилет з білим окантуванням, декором у вигляді ґудзиків та вирізом у вигляді ромба на животі. В руках дівчина тримала пальто, в тон якому підібрала лаковані туфлі без підборів та смугасті шкарпетки.

Міа Ріган / Getty Images

Міа зібрала волосся шпилькою, зробила макіяж у нюдових відтінках і одягла кілька сережок у вуха.

Нагадаємо, минулого літа Міа та Ромео Бекхем вперше з'явилися на публічному заході разом, як пара. Тоді вони відвідали Вімблдонський турнір у Лондоні. В Instagram блогах пари можна побачити багато спільних світлин.

Ромео Бекхем та Міа Ріган / Getty Images

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