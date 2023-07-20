Подруги влаштували baby shower: Жозефін Скрівер розсекретила стать майбутньої дитини

Жозефін Скрівер поділилася у своєму блогу в Instagram знімками з baby shower – вечірки на честь народження майбутньої дитини, яку організували для моделі її подруги та ексколеги з Victoria's Secret – Сара Сампайо та Жасмін Тукс.

Жозі одягла на паті білу сукню з рюшами, доповнивши образ перлинними сережками у вухах. Волосся зібрала в низький пучок. Її чоловік Алекс був у білій сорочці та шортах теж білого кольору. Вечірка відбулася біля басейну на свіжому повітрі і на ній було дуже багато гостей.

Скрівер нарешті розсекретила, що чекає на народження дівчинки. А її чоловік навіть одягнув кепку зі словами girl dad.

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"Рожевий — наш новий улюблений колір. @bohnes #babygirl #girldad також дякую @jastookes і @sarasampaio за те, що влаштували нам наймилішу дитячу вечірку!", — підписала кадри Скрівер.

Нагадаємо, ми згадалували, як "ангели" VS виходили заміж і в яких сукнях, зібравши для вас гарну добірку фотографій.

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