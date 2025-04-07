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- Шоу-бізнес
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Подруги на заході: 75-річні Вера Вонг та Анна Вінтур сходили до театру
Одні з найвпливовіших людей модного світу — головна редакторка Vogue Анна Вінтур та модельєрка Вера Вонг — відвідали прем’єру мюзиклу «Останні 5 років». Захід відбувся на Бродвеї у театрі Hudson Theatre у Нью-Йорку.
Їм обом зараз 75-років, а свою дружбу вони розпочали ще у 1980-х роках, а пов’язують їх також і видання Vogue, в якому Вера працювала 17 років до 1987-го, а Анна 1988-го прийшла у видання, затримавшись там на майже 37 років.
На прем’єру мюзиклу Вера одягла довгу чорну спідницю з рюшами, яку поєднувала з майкою та шкіряною курткою. Екстравагантності образу додавали масивні золоті сережки. Анна Вінтур же віддала перевагу теж улюбленому стилю — жінка носила шовкову сукню гірчичного кольору, прикрашену вишивкою бісером. Також на ній були шкіряне пальто, улюблені крокодилячі чоботи та кольє на шиї з камінням медового кольору, яке вона часто одягає на світські івенти.
Раніше це кольє на шиї Анни Вінтур можна було побачити під час відвідування нею благодійного заходу Hope Rising рівно рік тому. Прикраси датовані дев’ятнадцятим століттям і нібито вона придбала її у SJ Phillips у Лондоні.