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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
428
Час на прочитання
1 хв

Подруги на заході: 75-річні Вера Вонг та Анна Вінтур сходили до театру

Одні з найвпливовіших людей модного світу — головна редакторка Vogue Анна Вінтур та модельєрка Вера Вонг — відвідали прем’єру мюзиклу «Останні 5 років». Захід відбувся на Бродвеї у театрі Hudson Theatre у Нью-Йорку.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вера Вонг та Анна Вінтур

Вера Вонг та Анна Вінтур / © Getty Images

Їм обом зараз 75-років, а свою дружбу вони розпочали ще у 1980-х роках, а пов’язують їх також і видання Vogue, в якому Вера працювала 17 років до 1987-го, а Анна 1988-го прийшла у видання, затримавшись там на майже 37 років.

На прем’єру мюзиклу Вера одягла довгу чорну спідницю з рюшами, яку поєднувала з майкою та шкіряною курткою. Екстравагантності образу додавали масивні золоті сережки. Анна Вінтур же віддала перевагу теж улюбленому стилю — жінка носила шовкову сукню гірчичного кольору, прикрашену вишивкою бісером. Також на ній були шкіряне пальто, улюблені крокодилячі чоботи та кольє на шиї з камінням медового кольору, яке вона часто одягає на світські івенти.

Вера Вонг і Анна Вінтур / © Getty Images

Вера Вонг і Анна Вінтур / © Getty Images

Раніше це кольє на шиї Анни Вінтур можна було побачити під час відвідування нею благодійного заходу Hope Rising рівно рік тому. Прикраси датовані дев’ятнадцятим століттям і нібито вона придбала її у SJ Phillips у Лондоні.

Анна Вінтур / © Associated Press

Анна Вінтур / © Associated Press

Анна Вінтур / © Associated Press

Анна Вінтур / © Associated Press

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Associated Press

Анна Вінтур / © Associated Press

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Associated Press

Анна Вінтур / © Associated Press

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Sunday Mirror

Анна Вінтур / © Sunday Mirror

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