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Подруги-супермоделі сяяли у Каннах: Карла Бруні, Гелена Крістенсен, Єва Герцигова позували для фото
Ці три жінки протягом десятиліть з'являлися у гламурних виданнях, на червоних доріжках та модних показах. Їхній спільний вихід став унікальною частиною вечора.
У межах 78-го Каннського кінофестивалю на Лазуровому узбережжі Франції відбулася світська вечеря, організована ювелірним брендом Chopard. На заході зібралися відомі особи, серед яких можна було помітити супермоделей 90-х: Карлу Бруні, Гелену Крістенсен та Єву Герцигову.
Подруги-моделі, які стали зірками світу моди ще до того, як з’явилися соцмережі, сяяли у розкішних сукнях, доводячи, що є взірцем елегантності та позачасової краси.
Крістенсен одягла чорну сукню з глибоким декольте від бренду Georges Chakra, Герцигова обрала біле вбрання з американською проймою від Givenchy, а Бруні носила чорний комбінезон із накидкою від Elie Saab.
Також Канни відвідала ще одна зірка і їхня колега — супермодель 90-х Наомі Кемпбелл, яка носила сукню від Dolce & Gabbana.