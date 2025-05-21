Подруги-супермоделі сяяли у Каннах: Карла Бруні, Гелена Крістенсен, Єва Герцигова позували для фото

Карла Бруні, Гелена Крістенсен, Єва Герцигова / © Associated Press

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У межах 78-го Каннського кінофестивалю на Лазуровому узбережжі Франції відбулася світська вечеря, організована ювелірним брендом Chopard. На заході зібралися відомі особи, серед яких можна було помітити супермоделей 90-х: Карлу Бруні, Гелену Крістенсен та Єву Герцигову.

Подруги-моделі, які стали зірками світу моди ще до того, як з’явилися соцмережі, сяяли у розкішних сукнях, доводячи, що є взірцем елегантності та позачасової краси.

Крістенсен одягла чорну сукню з глибоким декольте від бренду Georges Chakra, Герцигова обрала біле вбрання з американською проймою від Givenchy, а Бруні носила чорний комбінезон із накидкою від Elie Saab.

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Карла Бруні, Хелена Крістенсен, Єва Герцигова / © Associated Press

Також Канни відвідала ще одна зірка і їхня колега — супермодель 90-х Наомі Кемпбелл, яка носила сукню від Dolce & Gabbana.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press