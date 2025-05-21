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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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448
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1 хв

Подруги-супермоделі сяяли у Каннах: Карла Бруні, Гелена Крістенсен, Єва Герцигова позували для фото

Ці три жінки протягом десятиліть з'являлися у гламурних виданнях, на червоних доріжках та модних показах. Їхній спільний вихід став унікальною частиною вечора.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Карла Бруні, Гелена Крістенсен, Єва Герцигова

Карла Бруні, Гелена Крістенсен, Єва Герцигова / © Associated Press

У межах 78-го Каннського кінофестивалю на Лазуровому узбережжі Франції відбулася світська вечеря, організована ювелірним брендом Chopard. На заході зібралися відомі особи, серед яких можна було помітити супермоделей 90-х: Карлу Бруні, Гелену Крістенсен та Єву Герцигову.

Подруги-моделі, які стали зірками світу моди ще до того, як з’явилися соцмережі, сяяли у розкішних сукнях, доводячи, що є взірцем елегантності та позачасової краси.

Крістенсен одягла чорну сукню з глибоким декольте від бренду Georges Chakra, Герцигова обрала біле вбрання з американською проймою від Givenchy, а Бруні носила чорний комбінезон із накидкою від Elie Saab.

Карла Бруні, Хелена Крістенсен, Єва Герцигова / © Associated Press

Карла Бруні, Хелена Крістенсен, Єва Герцигова / © Associated Press

Також Канни відвідала ще одна зірка і їхня колега — супермодель 90-х Наомі Кемпбелл, яка носила сукню від Dolce & Gabbana.

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Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

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Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

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Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

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Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

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Гайді Клум_5 / © Associated Press

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Голлі Беррі_7 / © Associated Press

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Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

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Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

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Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

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Натали Портман_1 / © Associated Press

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Амаль Клуни_1 / © Associated Press

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Зои Дойч_2 / © Associated Press

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Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

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Джулианна Мур_1 / © Associated Press

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