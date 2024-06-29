Подружки на концерті: Аня Тейлор-Джой та Кара Делевінь потрапили під приціл папараці разом

Знамениті акторки-британки Аня Тейлор-Джой та Кара Делевінь виявилися подругами. Зірок помітили разом на музичному фестивалі "Гластонбері".

Кара Делевінь та Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аня та Кара потрапили під приціл фотографів під час виступу The Last Dinner Party - британського інді-рок гурту.

Вони підспівували, знімали концерт на телефони і говорили не зважаючи уваги на натовп.

Кара Делевінь та Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Обидві дівчини були у коротких шортах та білих футболках. Аня також одягла сонцезахисні окуляри та кепку, а ось Кара розпустила волосся і теж була в окулярах.

Кара Делевінь та Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Також на цьому фестивалі з'явилася Дуа Ліпа, але вже як зірка, яка співала на сцені. Дівчина виконала свої хіти у трьох ефектних мінівбраннях від відомих брендів.

Читайте також:

Світські і повсякденні луки акторки Ані Тейлор-Джой (40 фото)