Подружки вийшли у світ: Періс Гілтон позувала перед фотографами з Ніколь Річі

Давні подруги Періс Гілтон та Ніколь Річі відвідали захід Vulture Festival 2024, який відбувся у Лос-Анджелесі. Вони одягли довгі сукні різних кольорів, але у схожому стилі.

На Періс була чорна сукня з рукавами та стразами. Голлівудська білявка також доповнила лук чорними туфлями на підборах, оксамитовим чокером на шиї та діамантовими прикрасами.

Ніколь віддала перевагу сукні червоного кольору. Це було довге трикотажне вбрання з високою горловиною та рукавами, яку вона доповнила взуттям зі зміїної шкіри та масивними золотими прикрасами.

Періс Гілтон та Ніколь Річі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Періс та Ніколь – найкращі подруги, які до того ж ще й бізнеспартнерки. 2003 року вони разом знялися у реалітішоу "Просте життя", в якому місяць жили з родиною у сільській місцевості. У цьому реаліті світські левиці та за сумісництвом діти дуже багатих батьків, щосили намагалися виконувати низькооплачувану роботу, таку як прибирання кімнат, робота на фермі, подавання страв у ресторанах швидкого харчування та робота вожатими у таборі. Це іронічне шоу на той час стало дуже популярним і принесло дівчатам популярність.

Незабаром за їхньою участю виходить новий проєкт.

Читайте також:

Стиль Періс Гілтон (65 фото)