Подружжя Бекхемів готується до ще одного весілля

Середній син пари — Ромео — має намір одружитися.

Західні ЗМІ сьогодні пишуть, що середній син подружжя Бекхемів – Ромео – має намір освідчитися своїй коханій Мії Ріган. 19-річний футболіст, який пішов стопами свого батька Девіда, хоче одружитися і мріє про велику родину, пише Mirror.

Джерело зазначає, що Ромео завжди хотів дочекатися весілля старшого брата Брукліна і уникав робити щось, що могло б відвернути увагу від його брата. Але тепер, коли Бруклін вже одружений, ніщо не заважає Ромео зробити наступний крок.

Інше джерело зазначає, що Міа Ріган дуже відрізняється від Ніколи Пельтц, і завжди заявляла, що хотіла б вийти заміж у рідній Великій Британії. Так що, схоже, Девід та Вікторія Бекхеми готуватимуться до ще одного сімейного весілля в найближчому майбутньому.

Ромео та Міа разом від 2019 року. Пара пройшла випробування ізоляцією під час пандемії коронавірусу, і їхні стосунки стали лише міцнішими. Офіційно про заручини закохані поки що не заявляють, але, як відомо, диму без вогню не буває.

Читайте також: