Подружжя Мірошниченків і Світлана Тарабарова: зірки зі своїми дітьми завітали на прем'єру франшизи "Пригоди Паддінгтона"

У кінотеатрі Multiplex, у ТРЦ Respublika Park, відбувся ексклюзивний допрем’єрний показ третьої частини пригодницької франшизи про відомого ведмедика – "Пригоди Паддінгтона в Перу".

На захід завітали Тімур та Інна Мірошниченко з дітьми, співачка Світлана Тарабарова з донькою, телеведучі Катерина Осадча і В'ячеслав Соломко, хореографка Ілона Гвоздьова, актор Назар Задніпровський та інші.

Тімур та Інна Мірошниченко з дітьми/Фото Максим Лісовой

Світлана Тарабарова з донькою/Фото Максим Лісовой

Катерина Осадча/Фото Максим Лісовой

Окрім зіркової прем’єри, відбувся також благодійний показ фільму для прийомних сімей, родин опікунів та усиновлювачів, адже ведмедик Паддінгтон долучився до кампанії "Україна для кожної дитини", яку реалізовують Міністерство соціальної політики України, ЮНІСЕФ і Координаційний центр із розвитку сімейного виховання та догляду дітей, щоб підтримати українських дітлахів, які зростають без турботи батьків, і привернути увагу громадськості до проблеми виховання дітей поза сім'єю.

Прем'єра фільму "Пригоди Паддінгтона в Перу"/Фото Максим Лісовой

Прем'єра фільму "Пригоди Паддінгтона в Перу"/Фото Максим Лісовой

Про фільм:

Згідно сюжету родина Браунів вирушає до Перу, щоб відвідати рідний край Паддінгтона і його тітку Люсі. Та виявляється, що тітка Люсі зникла й начебто відправилася на пошуки скарбів Ельдорадо – глибоко у джунглі Амазонки. Сміливий Паддінгтон, не роздумуючи, вирушає на порятунок, а Брауни, звісно ж, спішать за ним.

У третій частині франшизи ведмедика Паддінгтона озвучив актор Євгеній Лісничий. Героя Гонсало – пращура капітана Кабота (у виконанні Антоніо Бандераса) – озвучив український актор Михайло Кукуюк, а доньку капітана Джину – акторка Антоніна Хижняк.

Відсьогодні "Пригоди Паддінгтона в Перу" в українському прокаті.

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