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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
74
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2 хв

Подружжя Мірошниченків і Світлана Тарабарова: зірки зі своїми дітьми завітали на прем'єру фільму «Ліло і Стіч»

У Києві відбувся прем'єрний показ ремейку однойменного мультфільму 2002 року.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Прем'єра фільму «Ліло і Стіч»

Прем'єра фільму «Ліло і Стіч»

У Києві, у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбувся допрем’єрний показ ігрової адаптації культової анімації Disney — «Ліло і Стіч». Захід відвідали зіркові гості ведучий Тімур Мірошніченко з дружиною Інною та дітьми, ведучий Анатолій Анатоліч, співачки Світлана Тарабарова, Анна та Ангеліна Завальські, хореографиня Ілона Гвоздьова, футболісти київського «Динамо» Олександр Піхальонок і Максим Брагару, акторка Євгенія Мʼякенька та інші.

Тімур та Інна Мірошніченки, Світлана Тарабарова, Анна та Ангеліна Завальські/Фото Кирило Авраменко

Тімур та Інна Мірошніченки, Світлана Тарабарова, Анна та Ангеліна Завальські/Фото Кирило Авраменко

Ілона Гвоздьова/Фото Кирило Авраменко

Ілона Гвоздьова/Фото Кирило Авраменко

Світлана Тарабарова/Фото Кирило Авраменко

Світлана Тарабарова/Фото Кирило Авраменко

Анна та Ангеліна Завальські/Фото Кирило Авраменко

Анна та Ангеліна Завальські/Фото Кирило Авраменко

На івент також завітали актори дубляжу, які виконали головні ролі у фільмі — Кіра Котляр, яка озвучувала Ліло, і Павло Скороходько, чиїм голосом говорив в українському перекладі Стіч.

Перед переглядом фільму гості заходу поринули у справжню атмосферу Гаваїв. Студія Moana Hula виконала улюблений танок Ліло — гавайську гулу. Після цього всі охочі долучилися до майстер-класу, під щчас якого вчилися робити традиційні рухи гавайців. На окремих локаціях діти і дорослі могли сплести собі квіткові прикраси й пограти на автентичних гавайських музичних інструментах — бамбукових паличках пуілі, кокосових маракасах, барабані з гарбуза та укулеле.

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Катерина Нікітіна/Фото Кирило Авраменко

Катерина Нікітіна/Фото Кирило Авраменко

Нателла Кірс/Фото Кирило Авраменко

Нателла Кірс/Фото Кирило Авраменко

Ольга Бондарчук, Анна Луценко, Ольга Федорущенко/Фото Кирило Авраменко

Ольга Бондарчук, Анна Луценко, Ольга Федорущенко/Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

Це зворушлива історія про 6-річну гавайську дівчинку Ліло та її інопланетного друга Стіча. Вона — про родинні зв’язки, любов, підтримку і справжню дружбу.

Ліло після втрати батьків живе з сестрою Нані. Одного дня вона знаходить прибульця з космосу, створеного як бойову зброю, і називає його Стічем. Так розпочинається їхня спільна пригода, наповнена викликами і теплом. Це ремейк однойменного мультфільму 2002 року.

Фільм «Ліло і Стіч» вже в українському прокаті.

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