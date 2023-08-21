Поезія і музика: Сергій Жадан на свій день народження збере на концерті легендарних виконавців

23 серпня, у день народження Жадана, у МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться презентація проєкту "Птах".

"Птах" об’єднав поезію і музику, мистецьке видання і концерт, і зібрав під своїми крилами таких артистів, як Святослав Вакарчук, Брати Гадюкіни, “Мертвий півень”, KOZAK SYSTEM, Саша Кольцова, Мар’яна Садовська, Олег Каданов, Сестри Тельнюк, Христина Соловій, Уляна Горбачевська. Ведучим концерту стане Ахтем Сеітаблаєв.

Сергій Жадан

В основі проєкту – вірші Сергія Жадана, які надихнули найкращих українських музиканті на створення пісень.

Цей концертний проєкт є презентацією артбуку “Птах: вірші, що стали піснями”.

Книжка Сергія Жадана

Концерт "Птах" - благодійний: усі виручені кошти будуть скеровані у фонд Сергія Жадана, який опікується як допомогою ЗСУ, так і підтримкою регіонів, які найбільше постраждали від війни Росії з Україною.

Сергій Жадан

Захід відбудеться у "Жовтневому палаці", 23 серпня, у день народження Жадана о 18:00.

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