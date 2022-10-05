Пофарбувала обличчя у золотий колір: Doja Cat прийшла на модний показ у дивному образі

Епатувати вона вміє не лише музикою, а й своїми образами.
Нещодавно відома співачка і реперка Doja Cat вирішила, що не хоче більше, щоб у неї були брови і довге волосся, тому у прямому ефірі в Instagram позбулася їх.
"Я відчуваю, що у мене ніколи не повинно було бути волосся. Мені ніколи воно не подобалося. Особливо після тренувань, коли стає липкими і сальними", - висловилася в прямому ефірі Doja Cat. - "Були часи, коли я одягала шапку то поверх перуки, то поверх шапочки для перуки, то поверх кісок. Я просто не можу повірити, що мені знадобилося так багато часу, щоб зізнатися собі: поголи вже нарешті свою довбану голову".
Тепер вона на повну експериментує з відтінком свого короткого волосся і малює брови олівцем. Також Doja Cat захопилася артмакіяжем і часто з'являється з незвичайним гримом на обличчі. Цього місяця співачка вперше завітала до Тижня моди в Парижі і з цього приводу вирішила епатувати публіку максимально.
Під час показу бренду A.W.A.K.E. вона з'явилася на публіці у картатому штанному костюмі та коричневому пальті з хутром, але привертало увагу не це, а грим зірки. Обличчя Doja Cat було повністю покрите золотою фарбою, золотими також були її прикраси та манікюр. У цьому образі вона трохи нагадувала знаменитий персонаж із всесвыту "Зоряні війни" — дроїда C-3PO.
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