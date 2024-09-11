Пофарбувалася в білявку і вийшла у світ: Ліндсей Логан на двох заходах у Нью-Йорку

Акторка зробила паузу у зніманнях, щоб відвідати кілька світських івентів.

Акторка Ліндсей Логан кардинально змінила імідж, оскільки несподівано перефарбувала волосся, змінивши свій розкішний рудий колір на блонд. Нову зачіску вона продемонструвала одразу на двох світських заходах у Нью-Йорку.

Спочатку вона з'явилася в чорній мереживній сукні від Balenciaga з "голим" ефектом на третій щорічній вечері "Турбота про жінок", організованій фондом Kering.

Сукню вона носила у поєднанні з довгими сережками та туфлями на підборах.

Ліндсей Логан / Фото: Associated Press

Потім зірка з'явилася на Тижні моди і відвідала показ прет-а-порт весна-літо 2025 бренду Michael Kors. На Ліндсей був образ сірого кольору — вона поєднала шовкову сукню-комбінацію на тонких бретельках із теплим пальтом, прикрашеним хутром. Цей образ Логан доповнила прикрасами з діамантами та французьким манікюром.

Ліндсей Логан / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також зараз Ліндсей разом із Джеймі Лі Кертіс знімаються у продовженні комедії "Шалена п'ятниця". Другу частину вирішили зняти через 21 рік після виходу першого фільму і деякі кадри зі знімального майданчика вже потрапляли до об'єктивів папараці.

Ліндсей Логан та Джеймі Лі Кертіс / Фото: Getty Images

Ліндсей Логан та Джеймі Лі Кертіс / Фото: Getty Images

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