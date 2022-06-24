Погані хлопці у кіно більше не будуть українцями: новий фільм Гая Річі зняли з прокату

Погані хлопці у кіно більше не будуть українцями: новий фільм Гая Річі зняли з прокату

Шпигунський бойовик, знятий Гаєм Річі у 2020 році за 125 мільйонів фунтів стерлінгів, мав вийти цієї весни, але зник із розкладу.

Як повідомляє Daily Mail, новий фільм Гая Річі "Операція Фортуна", в якому знімалися британські зірки Г'ю Грант та Джейсон Стетхем, було знято з прокату, оскільки в ньому фігурувала група українських гангстерів.

Трейлер досі можна побачити на YouTube, у ньому Стетхем в образі найманого шпигуна Орсона Форчуна дізнається про те, що смертоносна зброя була куплена українським злочинним синдикатом.

Приблизно в середині трейлера можна почути діалог:

– Українці?

- Я можу проникнути в середину українців.

— Сподіваюся, ви спочатку запросите їх на вечерю.

У зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії в Україну та реакції світу на цю подію знімальна група тепер вважає зображення українців поганими хлопцями недоречним і збирається прибрати цей момент із фільму.

Джерело зі знімальної групи повідомило: "Щоб було ясно: у фільмі багато поганих хлопців... негативні персонажі приїжджають з усього світу. Але через чутливість до війни в Україні було вирішено, що деякі з них більше не повинні ідентифікуватися як українські".

Картина тепер вийде лише наприкінці року.

Сюжет фільму, який має повну назву "Operation Fortune: Ruse de Guerre", закручено навколо мільярдера, брокера з продажу зброї Грега Сіммондса. Його грає Г'ю Грант. Джейсон Стетхем — позитивний герой — Орсон Форчун, який намагається перешкодити Сіммондсу продавати секретну зброю. Комедія в основному виникає через думку Форчуна спробувати дістатися Сіммондса, познайомивши його з кумиром — кінозіркою Денні Франческо, якого грає Джош Гартнетт.

Сподіваємося, сильно змінювати сюжет не доведеться, можна просто замінити поганих парубків українців росіянами. Буде недорого і більше схоже на правду.

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