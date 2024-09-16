Погані новини: італійська модель Б'янка Балті розповіла, що у неї діагностували рак

Італійська супермодель Б'янка Балті шокувала підписників новиною про те, що хвора на рак.

40-річна топмодель звернулася до лікарні через біль внизу живота. Лікарі провели Б'янці обстеження та винесли невтішний вердикт – рак яєчників 3 стадії.

Балті не почала приховувати це від своїх підписників і поділилася інформацією в Instagram, а також показала кадри з лікарні.

"Минулої неділі я звернулася до відділення невідкладної допомоги і дізналася, що у мене болить низ живота через рак яєчників 3С стадії.

Це був тиждень, повний страху, болю та сліз, але в основному любові, надії, сміху та сили.

(Погляньте на ці фотографії, щоб переконатися, ха-ха)

(гортайте фото праворуч)

На мене чекає довгий шлях, але я знаю, що впораюся. Для себе, моїх близьких (мої доньки зверху списку) і всіх вас, кому потрібна сила, ви можете позичити її в мене, бо в мене її повно.

Життя трапляється, дайте йому привід.

Поки що рак дав мені шанс набути краси, незважаючи на життєві перешкоди", — написала Балті і показала знімки, як проходить різні процедури у лікарняній палаті.

Два роки тому Б'янка Балті перенесла профілактичну подвійну мастектомію, після того як з'ясувалося, що у неї є генетична мутація Brca1, що збільшує ризик захворіти на рак грудей або яєчників (або тим, і іншим). При цьому вона не видаляла яєчники.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

У Instagram Балті підтримали її друзі та колеги-моделі, написавши їй багато теплих побажань.

"О, Бі ❤️ посилаю тобі так багато любові та сили", — Джіджі Хадід.

"Ти просто приголомшлива! У тебе це є. ❤️ думаю про тебе, мила!!", — Коко Роша.

"Посилаю любов", — Жасмін Тукс.

"Посилаю тобі багато любові", — Ромі Стрідж.

Б'янка Балті / Фото: Instagram Б'янки Балті

У Б'янки двоє дочок — Матильда Лучіді, яка народилася 2007 року, коли Б'янка була одружена з асистентом фотографа Крістіаном Лучіді. І Міа Макрей, народилася 2015 року від другого чоловіка Балті Меттью Макрея.

Б'янка Балтіс дочками Матильдою та Мією / Фото: Instagram Б'янки Балті

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