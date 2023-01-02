Погарнішала і стала з'являтися на публіці: Мішу Бартон сфотографували папараці

Акторка Міша Бартон, яку багато хто пам'ятає за її дитячими ролями, а також популярним у двотисячному серіалом "Чужа сім'я", потрапила під приціл папараці. Її сфотографували 31 грудня у Нью-Йорку, у престижному районі Нижньому Іст-Сайді.

Міша Бартон / Фото: Getty Images

36-річна акторка хоч і змінилася, але мала гарний вигляд. На ній у святкову ніч була чорна сукня із зірками, колготки та зелені черевики. В руці Бартон тримала пальто.

Макіяж вона зробила насиченим, волосся уклала в об'ємну зачіску. Мабуть, тоді вона збиралася провести вечір із друзями у закладі.

Міша Бартон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що підліткова драма 2003 року "Чужа сім'я" мала настільки приголомшливий успіх, що Міша, яка там зіграла, одразу стала справжньою кумиркою молоді. Але через алкоголь та наркотики вона значно набрала у вазі. Нездоровий спосіб життя дуже позначився на зовнішності колись відомої моделі та акторки. Через зміни у зовнішності вона замкнулася в собі і практично не з'являється на публіці, хоч і продовжує зніматися в епізодичних ролях.

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