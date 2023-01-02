Погарнішала і стала з'являтися на публіці: Мішу Бартон сфотографували папараці

Зірка нульових уперше за довгий час вийшла у світ.
Акторка Міша Бартон, яку багато хто пам'ятає за її дитячими ролями, а також популярним у двотисячному серіалом "Чужа сім'я", потрапила під приціл папараці. Її сфотографували 31 грудня у Нью-Йорку, у престижному районі Нижньому Іст-Сайді.
36-річна акторка хоч і змінилася, але мала гарний вигляд. На ній у святкову ніч була чорна сукня із зірками, колготки та зелені черевики. В руці Бартон тримала пальто.
Макіяж вона зробила насиченим, волосся уклала в об'ємну зачіску. Мабуть, тоді вона збиралася провести вечір із друзями у закладі.
Нагадаємо, що підліткова драма 2003 року "Чужа сім'я" мала настільки приголомшливий успіх, що Міша, яка там зіграла, одразу стала справжньою кумиркою молоді. Але через алкоголь та наркотики вона значно набрала у вазі. Нездоровий спосіб життя дуже позначився на зовнішності колись відомої моделі та акторки. Через зміни у зовнішності вона замкнулася в собі і практично не з'являється на публіці, хоч і продовжує зніматися в епізодичних ролях.
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