Погладшала чи невдалий ракурс: Адріана Ліма у сукні з вирізами на талії пройшлася червоною доріжкою

40-річна бразильська модель обрала для свого виходу ефектне вбрання.
78-й Венеційський кінофестиваль триває. Сьогодні, 3 вересня, на червоній доріжці зірки продовжують демонструвати найкращі свої вбрання.
Викликала фурор своїм розкішним образом Адріана Ліма, яка прийшла на прем'єру фільму "Дюна".
Манекенниця підкреслила фігуру бежевою обтислою сукнею з американською проймою, розшитою торочкою із золотого бісеру.
Вбрання мало вирізи на талії. А на відкритій зоні плечей було помітно сліди від купальника.
Свій аутфіт модель доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем з акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем, і сережками у вигляді квітів.
На деяких знімках помітно, що Адріана трішки погладшала. Мабуть, це наслідки карантину. Хоча, можливо, це невдалі ракурси або, все ж, вона вагітна від свого нового бойфренда? Про це ми дізнаємося пізніше.
До слова, Ліма любить сукні з вирізами. Вчора вона з'явилася на доріжці у сліпучій сукні від Etro з паєтками і без бретелей, яка підкреслювала пишне декольте.
Читайте також: Це сміливо: 40-річна Адріана Ліма повністю оголилася і опублікувала фото