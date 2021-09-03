Погладшала чи невдалий ракурс: Адріана Ліма у сукні з вирізами на талії пройшлася червоною доріжкою

Погладшала чи невдалий ракурс: Адріана Ліма у сукні з вирізами на талії пройшлася червоною доріжкою

40-річна бразильська модель обрала для свого виходу ефектне вбрання.

78-й Венеційський кінофестиваль триває. Сьогодні, 3 вересня, на червоній доріжці зірки продовжують демонструвати найкращі свої вбрання.

Викликала фурор своїм розкішним образом Адріана Ліма, яка прийшла на прем'єру фільму "Дюна".

Адріана Ліма / Associated Press

Манекенниця підкреслила фігуру бежевою обтислою сукнею з американською проймою, розшитою торочкою із золотого бісеру.

Адріана Ліма / Associated Press

Вбрання мало вирізи на талії. А на відкритій зоні плечей було помітно сліди від купальника.

Адріана Ліма / Associated Press

Свій аутфіт модель доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем з акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем, і сережками у вигляді квітів.

Адріана Ліма / Associated Press

На деяких знімках помітно, що Адріана трішки погладшала. Мабуть, це наслідки карантину. Хоча, можливо, це невдалі ракурси або, все ж, вона вагітна від свого нового бойфренда? Про це ми дізнаємося пізніше.

Адріана Ліма з бойфрендом / Getty Images

До слова, Ліма любить сукні з вирізами. Вчора вона з'явилася на доріжці у сліпучій сукні від Etro з паєтками і без бретелей, яка підкреслювала пишне декольте.

Адріана Ліма / Associated Press

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