Похизувалася бюстом: учасниця шоу "Холостяк-11" у леопардовому бікіні позасмагала біля басейну

Джессіка Чегі показала, що вона робила у Мукачеві.

Учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" — Джессіка Чегі – після завершення проєкту переїхала жити до Києва, але вона час від часу їздить до рідного міста Мукачево.

В Instagram Stories дівчина показала, як вона відпочивала у мукачевському спортивно-оздоровчому комплексі. Джессіка засмагала біля басейну. Для цього вона одягла стильний леопардовий купальник, ліф якого ідеально підкреслив її пишний сексуальний бюст.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

А ще Чегі виклала фото, на якому вона постала у стильному луці. Перед камерою красуня позувала у зеленому костюмі, білому топі та чорних окулярах.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Нагадаємо, учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія - зробила пластичну операцію і похизувалася результатами.

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Ефектні образи учасниць шоу "Холостяк-11" (47 фото)

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