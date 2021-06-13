Похизувалася бюстом: учасниця шоу "Холостяк-11" у леопардовому бікіні позасмагала біля басейну

Джессіка Чегі показала, що вона робила у Мукачеві.
Учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" — Джессіка Чегі – після завершення проєкту переїхала жити до Києва, але вона час від часу їздить до рідного міста Мукачево.
В Instagram Stories дівчина показала, як вона відпочивала у мукачевському спортивно-оздоровчому комплексі. Джессіка засмагала біля басейну. Для цього вона одягла стильний леопардовий купальник, ліф якого ідеально підкреслив її пишний сексуальний бюст.
А ще Чегі виклала фото, на якому вона постала у стильному луці. Перед камерою красуня позувала у зеленому костюмі, білому топі та чорних окулярах.
Нагадаємо, учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія - зробила пластичну операцію і похизувалася результатами.
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