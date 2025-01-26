Похизувалася красивою зачіскою з локонами: учасниця "Холостяка-13" Юстина відпочиває в Буковелі

Улюблениця багатьох шанувальників романтичного реалітішоу показала, як проводить час на гірськолижному курорті.

Учасниця 13-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Юстина Багай – поїхала на відпочинок до Буковелю.

Звідти дівчина опублікувала в Instagram відео, на якому вона позувала, закутана у плед, на тлі ялинкових декорацій. У Юстини була красива об'ємна зачіска з локонами та ніжний макіяж.

"Вкрали на лижі в Буковель", – підписала вона відео.

А в Instagram Stories дівчина показалася разом зі своєю сестрою. Вони у лижних костюмах і шоломах підіймался на гору на підйовниках.

Юстина Багай/Instagram Юстини Багай

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь продемонструвала ефектний лук у корсеті і шовковій спідниці.

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