Похизувалася новим аутфітом: Вікторія Бекхем одягла джемпер, що пікантно підкреслює її груди

Вікторія Бекхем справила враження на підписників, коли похизувалася своїм новим луком.

Британська дизайнерка опублікувала кілька фотографій, на яких позує в рожевому джемпері та помаранчевих вельветових штанях-кльош з високою талією. Крізь тонкий рожевий джемпер навіть просвічувалися соски Вікторії, хоч вона була у спідній білизні.

"Поєднання кольорів настільки неправильне, що воно правильне ❤️ Готова до поєднання з Harper Seven у моєму в'язаному #VBxWoolmark!", — написала у підписі дизайнерка.

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Зазначимо, всі свої луки Вікторія завжди охоче показує у блогу, адже носить вона практично завжди речі зі своїх колекцій. Цього разу Вікі доповнила образ легким хвилястим укладанням та денним макіяжем.

Раніше, нагадаємо, ми бачили схожий образ дизайнерки у червоному трикотажному джемпері та жовтих штанах схожого дизайну. У такому аутфіті Вікторія приїздила на шоу "Доброго ранку, Америко" в Нью-Йорку.

Вікторія Бекхем / Getty Images

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