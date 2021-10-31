Похизувалася новим аутфітом: Вікторія Бекхем одягла джемпер, що пікантно підкреслює її груди

Вікторія Бекхем справила враження на підписників, коли похизувалася своїм новим луком.
Британська дизайнерка опублікувала кілька фотографій, на яких позує в рожевому джемпері та помаранчевих вельветових штанях-кльош з високою талією. Крізь тонкий рожевий джемпер навіть просвічувалися соски Вікторії, хоч вона була у спідній білизні.
"Поєднання кольорів настільки неправильне, що воно правильне ❤️ Готова до поєднання з Harper Seven у моєму в'язаному #VBxWoolmark!", — написала у підписі дизайнерка.
(гортайте фото праворуч)
Зазначимо, всі свої луки Вікторія завжди охоче показує у блогу, адже носить вона практично завжди речі зі своїх колекцій. Цього разу Вікі доповнила образ легким хвилястим укладанням та денним макіяжем.
Раніше, нагадаємо, ми бачили схожий образ дизайнерки у червоному трикотажному джемпері та жовтих штанах схожого дизайну. У такому аутфіті Вікторія приїздила на шоу "Доброго ранку, Америко" в Нью-Йорку.
Читайте також:
На прогулянці з дітьми Вікторія Бекхем поділилася новими кадрами
У джинсах та світшоті: Вікторія Бекхем продемонструвала стильний аутфіт
Вперше разом на Met Gala: Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц у кутюрі сяяли на доріжці