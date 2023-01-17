Похизувалася п'ятою точкою: Ізабель Гулар опублікувала ефектні пляжні світлини

Бразильська модель Ізабель Гулар поділилася ще кількома знімками з відпочинку у Ріо-де-Жанейро.

38-річна манекенниця часто демонструє підписникам свою ефектну фігуру, а також деякі види тренувань. Модель тренується постійно та має відповідний вигляд.

Днями у блогу вона запостила кадри та показала, як позує в самому бікіні стоячи у воді. Гулар, ймовірно, дуже любить похизуватися своєю досконалою п'ятою точкою, тому що на більшості фотографій позує саме задом.

"Припливи, гарний настрій!

Ріо 15.01.23”, — написала у підписі під фото зірка.

(гортайте фото праворуч)

Раніше Ізабель Гулар показувала неймовірну стійку на руках і закликала шанувальників йти до своєї мети, якщо вони таку собі поставили. Мається на увазі спортивні результати та тренування.

Читайте також: